Über Macht und Verantwortung

Hans Raffée, der frühe Marketing-Papst mit der Botschaft, dass Gewinnerzielung und Gemeinsinn durchaus zusammenpassen, dürfte sich über das Symposium zu seinen Ehren gefreut haben – auch weil es sein stets mit kühlem Kopf und heißem Herzen an Studierende weitergegebenes Thema „Macht und Verantwortung“ facettenreich in der Aula der Schlossuniversität ausleuchtet.

Der Rektor Thomas Puhl, der Dekan für Betriebswirtschaftslehre Joachim Lutz und Absolventum-Präsident Peter Merten erläutern, warum die Universität Mannheim gemeinsam mit dem Absolventennetzwerk dem im Mai 2021 mit 91 Jahren verstorbenen Hans Raffée eine hochkarätig besetzte Diskussionsveranstaltung widmet. In ihren sehr persönlichen Reden blitzt ein anerkannter BWLer und bekennender Bildungsbürger auf, der aus seiner tiefen Verwurzelung im Glauben jene mit Humor gepaarte Kraft schöpfte, die ihn befähigte, sich auch nach der Emeritierung für „seine“ Universität und als Ehrenpräsident für den lebenslangen Verbund ehemaliger Studierender zu engagieren.

„Gruppenbild mit Dame“ – so hätte möglicherweise der auch jenseits von Wirtschaftsliteratur belesene Raffée mit Hinweis auf den Böll-Roman über das Podium mit vier Herren und einer Frau gefrotzelt. Dafür zu sorgen, dass auch bei einem Uni-Symposium der Austausch von Überzeugungen nicht abstrakt-akademisch, sondern lebensnah-anschaulich rüber kommt – diese schwierige Aufgabe übernimmt „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz. Er stellt außerdem die Diskussionsrunde vor: Zarah Bruhn, Gründerin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen GmbH Social-Bee und Beauftragte für Soziale Innovationen im Bundesministerium für Bildung und Forschung; Traugott Schächtele, evangelischer Theologe und Prälat des Kirchenkreises Nordbaden; Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender des Finanzdienstleisters MLP SE, und Bernhard Sibold, ehemaliger Präsident der Bundesbank-Hauptverwaltung in Baden-Württemberg.

Werte als Orientierung

Auch wenn angesichts unterschiedlicher Lebenswege wie Aufgaben die jeweiligen Ansichten und Erfahrungen zu dem Spannungsverhältnis Macht und Verantwortung auseinandergehen, so sind sich alle vier einig: Ohne Werte als Orientierung für das Jetzt mit Blick in die Zukunft geht es nicht. „Man muss hinterfragen, was wichtig ist, und im Zweifel bereit sein, zu sagen, das mache ich nicht“, erklärt Finanzmann Schroeder-Wildberg und mahnt, auch um die Folgen einer getroffenen Entscheidung zu wissen und diese zu akzeptieren: „Das Pariser Klima-Abkommen zu unterzeichnen bedeutet, dass es an Tankstellen weniger Benzin geben wird.“ Auch wenn in der evangelischen Kirche das kollegiale Entscheidungsprinzip gelte, so Theologe Schächtele, vergehe für ihn als beratender Prälat kein Tag ohne Entscheidungen – „und die treffen Menschen in ihren Berufsbiografien“. Auch solcherart „Macht“ müsse man gerecht werden.

Angesichts der kontrovers debattierten Taxonomie als EU-weites Klassifizierungssystem für die Bewertung ökologischer Nachhaltigkeit wirtschaftlicher Aktivitäten warnt der ehemalige Bundesbanker Sibold: Mit Normen allein lasse sich Einzelverantwortung nicht ersetzen. Dies könne leicht in „Überregulierung“ münden, die gesellschaftliche Entwicklungen ausbremst. Und Sozialunternehmerin Bruhn ermutigt, sich keineswegs auf Staat oder Institutionen allein zu verlassen, sondern konstruktiv „Unruhe zu stiften“. Sie hätte vor ihrem Engagement für die berufliche Integration benachteiligter Menschen nie gedacht, „was ich alles bewegen kann“.

Als das Plenum einbezogen wird, schicken so manche Gäste ihren Fragen voraus, dass sie einst bei ihrem „Prof.“ Raffée nicht nur Fachliches für ihren Berufsweg mitgenommen haben. Der abschließende Empfang bietet reichlich Gelegenheit, die Debatte mit Anekdoten zu bereichern.