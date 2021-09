Auf die internationale Auszeichnung folgt die regionale Würdigung: Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hat am Dienstag viel Anerkennung für die Verleihung des World Mayor International Award 2021 erhalten. „Die Auszeichnung würdigt Mannheims Streben und Haltung, sich den großen Herausforderungen unserer Zeit im Dialog und über Grenzen denkend zu stellen“, sagte Kurz’ Amtskollegin aus Ludwigshafen, Jutta Steinruck (SPD), auf Anfrage. Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) nannte den Preis eine „würdige Anerkennung für sein herausragendes internationales Engagement in der Zusammenarbeit mit Städten auf der ganzen Welt“.

Peter Kurz – hier beim Spinelli-Fest – wurde für seine Zusammenarbeit mit Städten auf der ganzen Welt geehrt. © Michael Ruffler

Die City Mayor Foundation (Stiftung), eine internationale Denkfabrik für städtische Angelegenheiten mit Sitz in London, hatte Kurz am Montag für sein „Engagement und seine Zusammenarbeit mit Städten auf der ganzen Welt“ ausgezeichnet.

„In der heutigen turbulenten Zeit leisten Städte, die miteinander kooperieren und voneinander lernen, einen großen Beitrag zur Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen“, sagte Tann vom Hove von der City Mayors Foundation. In der Covid-Pandemie seien Mannheims Notfallprogramme für die Schwächsten und Benachteiligten von anderen Städten erkannt und kopiert worden.

„Städte müssen heute mehr denn je miteinander kooperieren und voneinander lernen – das gilt in der Nachbarschaft genauso wie auf internationaler Ebene“, so Heidelbergers Oberbürgermeister Würzner. Auch Jutta Steinruck betonte in ihrer Stellungnahme die Bedeutung von Zusammenarbeit: „Als OB denken und handeln wir über Partei- und Ländergrenzen hinweg, wir denken vernetzt und verbinden das Lokale mit dem Internationalen auf vielen Ebenen.“ Sie freue sich jedenfalls aufrichtig für ihren Amtskollegen.

Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, sagte, der Award sei ein Beleg für Kurz’ Verständnis von Stadtpolitik: „in langen Linien denken und jedes Projekt auf Stadtentwicklungspotenziale überprüfen“. Als Vorsitzender des Verbands Region Rhein-Neckar freue er sich, „einen solchen Oberbürgermeister in unseren Reihen zu haben“.

Mannheims Oberbürgermeister hatte als einziger Deutscher zu den zwölf Top-Finalisten für den World-Mayor-Preis 2021 gehört. Insgesamt waren 81 Stadtoberhäupter aus 21 Ländern weltweit nominiert. Peter Kurz war unter anderem von Haifas ehemaligem Bürgermeister für die Nominierung vorgeschlagen worden. Die Preise und Awards werden alle zwei Jahre in mehreren Kategorien vergeben. Den World Mayor Preis haben 2021 die Bürgermeister von Grigny (Frankreich) und Rotterdam gewonnen. Awards gingen unter anderem in die Städte Ankara, Bratislava (Slowakei) und Raqqa (Syrien).

Als weitere Beispiele für die internationale Zusammenarbeit Mannheims nannte die World Mayor Foundation das Mannheimer Städtepartnersystem, worüber Projekte umgesetzt worden seien. Erwähnt wurde, dass Mannheim für Start-up-Unternehmen eine ständige Vertretung und Niederlassung in Tel Aviv habe.

Glückwünsche an Peter Kurz kamen am Dienstag auch aus den Partnerstädten Windsor (Kanada) und Bydgoszcz (Polen). Dass die Partnerschaft mit Windsor für beide Seiten vorteilhaft sei, sei auch der Vision und dem starken Führungsstil von Oberbürgermeister Kurz zu verdanken, so sein kanadischer Amtskollege Drew Dilkens. „Seine Bemühungen in den Bereichen wirtschaftliche Entwicklung, Bildung sowie Kunst und Kultur haben die Zusammenarbeit und den Austausch von Ideen gefördert und gleichzeitig die Freundschaft und das Verständnis für die Beziehungen zwischen unseren beiden Kommunen vertieft.“

Rafal Bruski, Stadtpräsident von Bydgoszcz, sagte, die prestigeträchtige Auszeichnung spiegele Kurz’ Engagement und Führungsrolle auf der internationalen Bühne voll und ganz wider. Für Bydgoszcz sei Kurz ein unschätzbarer, zuverlässiger Partner, „auf dessen Freundschaft wir uns in guten wie in schwierigen Zeiten immer verlassen können“.

Kurz’ Einsatz für die Städte in Europa als Delegierter des Deutschen Städtetages im Ausschuss der Regionen und die globalen Kontakte, die er als OB geknüpft habe, zahlen sich auch lokal aus, sagte Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages. „Denn die Städte in aller Welt stehen vor ähnlichen Herausforderungen: etwa in der Corona-Pandemie, im Umgang mit dem Klimawandel oder bei der nachhaltigen Stadtentwicklung.“

Peter Kurz, seit 2007 im Amt, fungiert im Ausschuss der Regionen als Berichterstatter für die Erweiterung des Europäischen Emissionshandelssystems und die Einführung eines CO2-Grenzausgleichssystems.