Über ein halbes Dutzend Autos mit Holzlatte beschädigt – Verdächtiger festgenommen

Mannheim. Ein 40 Jahre alter Mann soll in Mannheim sieben geparkte Autos mit einer Holzlatte beschädigt haben. Am Montagabend wurde der Tatverdächtige nach Angaben der Polizei festgenommen, nachdem Zeugen den Mann gemeldet hatten. Gegen 21 Uhr soll er in der Oststadt am Werk gewesen sein.

Der Beschuldigte soll mit der Holzlatte Seiten- und Heckscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen haben. Es entstand ein Schaden von geschätzten 10.000 Euro.

Der Mann stand nach weiteren Angaben der Polizei deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Der Verdächtige durfte seinen Rausch zur Verhinderung weiterer Taten in der Gewahrsamszelle ausschlafen. Danach wurde er auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen.