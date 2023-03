Über die Lage in der Türkei

Nach langer Corona-Pause will die Christlich-Islamische Gesellschaft (CIG) Mannheim ihre Treffen wieder aufnehmen. Am Dienstag, 14. März, von 19 bis 21 Uhr, möchte die Gesellschaft über die aktuelle Situation in der Türkei und Syrien informieren, teilte die erste Vorsitzende Ilka Sobottke mit. Dafür wird unter anderem Mustafa Dedekeloglu, der erste Vorsitzende des Vereins „Mannheim hilft ohne Grenzen“, sprechen, der sich vor Ort in Killis ein Bild von der Lage nach den schweren Erdbeben gemacht hat. Das Treffen findet in der Yavuz Sultan Selim Moschee im Luisenring 28-30 statt. Neben der Situation in der Türkei und Syrien soll auch die Planung für den Rest des Jahres in Angriff genommen werden, teilte Sobottke weiter mit. jpp

