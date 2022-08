Über Balkontür in Wohnung eingedrungen - Einbrecher in Mannheim festgenommen

Mannheim. Ein junger Mann steht im Verdacht in eine Wohnung in den Mannheimer Quadraten eingestiegen zu sein. Nach Angaben der Polizei hatten in der Nacht auf Mittwoch den Bewohner der Wohnung verdächtige Geräusche aus dem Wohn- und Essbereich aus dem Schlaf gerissen. Ein 23-Jähriger war zuvor offenbar auf den Balkon gekletter und gelangte durch die offenstehende Türe in die Wohnung des Betroffenen.

Als er gegen 3.40 Uhr die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsuchte, fielen mehrere Gegenstände auf den Boden wodurch der Bewohner geweckt wurde. Der Einbrecher ergriff daraufhin sofort die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bereits kurze Zeit später zu Festnahme des 23-Jährigen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen gegen den jungen Mann wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl übernommen. Ebenso hat die Kriminaltechnik die Spurensicherung aufgenommen.