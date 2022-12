Über 80 Drogendelikte bei Technoveranstaltung "Toxicator" in der Mannheimer Maimarkthalle

Mannheim. Die Polizei hat bei der Technoveranstaltung "Toxicator" in der Mannheimer Maimarkthalle in der Nacht auf Sonntag unter anderem über 80 Drogendelikte festgestellt. Wie die Polizei mitteilt, besuchten über 9500 Gäste die Veranstaltung zwischen 20 Uhr und 6 Uhr. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt führte zur Sicherheit der Feiernden dort verstärkt Kontrollen durch. Die Polizeikräfte stellten dabei 86 Drogendelikte, davon zweimal Handel mit Drogen fest. Außerdem kam es zu einem Fall der Körperverletzung. In Folge dessen erteilten die Polizeikräfte acht Platzverweise und stellten kleinere Mengen verschiedener Rauschgifte sicher.

Auch im Umfeld der Veranstaltung kontrollierten die Einsatzkräfte mehr als 300 Personen und fast 50 Fahrzeuge. Laut Polizei wurden zwei Verkehrsteilnehmer festgestellt, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen. Außerdem musste eine Person in Gewahrsam genommen werden.

Das Polizeipräsidium Mannheim kündigt aufgrund der Bilanz auch in Zukunft Kontrollen im Zusammenhang mit derartigen Technoveranstaltungen an. Besonders soll der Fokus dabei neben Verstößen gegen das Betäubungsmittelrecht, gerade auch auf das Fahren unter Alkohol- oder Drogenbeeinflussung gerückt werden.