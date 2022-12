Über 600.000 Euro Spenden an Projekte und Einrichtungen in Mannheim und der Region

Mannheim. Insgesamt 603.120 Euro sind in diesem Jahr von der Mannheimer Runde zusammen mit der Mannheimer Bürgerstiftung an soziale Institutionen und Projekte gespendet worden. Damit hat es die Spendensumme aus dem Vorjahr von 123.100 Euro deutlich übertroffen und angesichts der Folgen der Pandemie und des Ukrainekrieges wurden deutlich mehr soziale Institutionen und Projekte unterstützt, teilt die Mannheimer Runde mit. Wohin diese Gelder geflossen sind, präsentierte sie am Freitag in einem Pressegespräch in der Weinheimer S-Bar Auskunft.

Aus dem Unterstützungsfonds „Flucht“ der Mannheimer Bürgerstiftung und der Mannheimer Runde e. V. sind insgesamt 52.320 Euro an 34 Empfänger gespendet worden. Davon 42.770 Euro an gemeinnützige Organisationen und 9.550 Euro an Privatpersonen.

Aus dem Unterstützungsfonds „Kunst und Kultur“ flossen laut Thorsten Riehle, zweiter Vorsitzender der Mannheimer Runde, seit März 2020 für pandemiebedingte Ausfälle über 50.000 Euro an betroffene Kultureinrichtungen. Mit 32.000 Euro förderte die Mittelstandsvereinigung Live-Streams und ermöglichte das „Jetzt erst recht-Festival“ mit einem Zuschuss von 31.000 Euro. An Soloselbständige flossen 22.710 Euro Soforthilfen. Insgesamt unterstützte die Mannheimer Runde im Jahr 2022 über 30 Vereine und soziale Projekte in der Metropolregion Rhein-Neckar sowie die gemeinnützigen Stiftungen von Franziska van Almsick und Bülent Ceylan. Auch die DFB-Stiftung Sepp Herberger war dieses Jahr unter den Nutznießern. Mit dem Geld werden Jugendprojekte in der Region verwirklicht.

Stellvertretend für alle Begünstigten berichteten Thomas Siffling, Jazz-Trompeter und künftiges Mannheimer Bloomaul, der Intendant des Rhein-Neckar-Theaters Marcus Beisel und die DRK-Kreisgeschäftsführerin Christiane Springer, wie die Spenden konkret verwendet wurden. „Ohne diese Mittel würde es viele kleine Kulturbetriebe heute nicht mehr geben. Man kann daher durchaus sagen, dass durch die Mannheimer Runde die Diversität der Kulturlandschaft erhalten werden konnte.“ Sifflings Live Jazz Club „Ella&Louis“ oder Beisels Rhein-Neckar-Theater hätten von der Unterstützung stark davon profitiert. „Die Livestreams hätten wir niemals allein stemmen können.“

Christiane Springer berichtete, wie wichtig der warme Regen aus dem Unterstützungsfonds „Flucht“ für alle geflüchteten Menschen, nicht nur für solche aus der Ukraine, gewesen sei. Man habe durch die Übernahme von Sach- und Personalkosten viele Angebote machen können und Begegnungen ermöglicht, sodass mittlerweile viele ehemalige Geflüchtete auch zu Helfern ausgebildet werden konnten.