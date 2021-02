Mannheim. Als Johannes Müller Anfang Februar 2020 in den Vorbereitungsdienst für die Grundschule startete, war er sich sicher: „Es wird auf jeden Fall spannend.“ Ein Jahr später kommt er zu dem Schluss: „Das war untertrieben.“ Denn nur wenige Wochen nach Dienstantritt gingen die Schulen in den Corona-Lockdown – gefolgt von gefühlt unzähligen Öffnungs- oder Teilöffnungskonzepten. „Wir wurden da regelrecht reingeworfen“, berichtet der 25-Jährige.

Die beiden Gleichaltrigen, Alicia Meier und Antonia Schmitt, sind mit ihm befreundet – und möchten wie er ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen. Gemeinsam sprechen sie mit dem „Mannheimer Morgen“. Während Johannes Müller auf sein erstes Jahr im Vorbereitungsdienst zurückblickt, haben die beiden jungen Frauen gerade eben damit begonnen.

Mit ihnen legten 93 angehende Grundschul-Lehrkräfte und 112 künftige Haupt-, Werkreal- und Realschullehrer am Montag ihren Eid ab. Nicht wie im Vorjahr im großen öffentlichen Rahmen im Technoseum, sondern in Kleingruppen über den Tag verteilt – direkt im Staatlichen Seminar für Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte in der Augustaanlage. In den kommenden eineinhalb Jahren vervollständigen sie ihre Ausbildung in Schulen zwischen Neckar-Odenwald- und Rhein-Neckar-Kreis, in Mannheim oder Heidelberg. Ihr theoretisches Rüstzeug erhalten sie im Seminar.

Wenig Zeit, Klasse kennenzulernen

„Das wird sicher ganz anders, als ich mir das ursprünglich gedacht habe“, blickt Antonia Schmitt in die nach wie vor durch die Corona-Pandemie geprägte Zukunft: „Deshalb habe ich im Moment keine großen Erwartungen, ich lasse das auf mich zukommen.“ Aber inzwischen sehe man ja auch schon „ein bisschen klarer“, die Lernplattformen liefen besser als vor einem Jahr. Die künftigen Lehrer hätten „dazugelernt“ und könnten ihre Erfahrungen an die Anfänger weitergeben – wie zum Beispiel „das Versuchskaninchen dort“, blickt sie schmunzelnd in die Richtung von Johannes Müller.

So habe er sich zwar nicht gefühlt, gibt er zurück. Aber in ein Wechselbad der Gefühle ist er schon geraten. Am Anfang habe er noch gedacht, „die Schulen werden schon nicht zugemacht“. Aber genau das passierte Mitte März. Die Zeit, um „Routine aufzubauen, sich reinzufinden“, sei extrem kurz gewesen. Stattdessen galt es, Material und Lernvideos für den Fernunterricht vorzubereiten. Unterm Strich sei dann aber „gar nicht so viel weggefallen“. Denn in der Präsenzphase verdoppelte sich der Unterricht zunächst durch die halbierten Klassen, die zeitversetzt an der Reihe waren. Außerdem konnte Müller sich individuell auf unterschiedliche Lernniveaus einstellen, die kleinen Gruppen seien „für Rückmeldungen optimal“.

Auf der anderen Seite müsse man als Lehrer in kleineren Gruppen – und noch mehr beim Online-Lernen – „aktiver sein. Man muss sich anders vorbereiten, permanent liefern“, erklärt er: „Das ist anstrengender.“ Gerade beim Fernlernen sei es „manchen Eltern zu viel, anderen zu wenig. Und dann kommt noch die Notbetreuung dazu. Es ist eine ganze Menge, was sich da auftut.“ Alicia Meier lässt sich davon nicht abschrecken. Schon zu normalen Zeiten gebe es „Horrorstorys“ vom Referendariat. So hat sie zwar schon großen Respekt davor. „Aber ich erwarte mir, Routine zu gewinnen“, um später mit einer Fülle von Unterrichtsmaterialien und Konzepten als Lehrerin ein „Gewinn für die Klasse“ sein zu können. Über den Start mitten im Lockdown und den möglichen Wegfall von Unterrichtsbesuchen macht sie sich aber schon Gedanken. Schließlich profitiere man sehr davon, „wenn man persönliche Verbindungen aufbaut, die Klasse schon kennt, sich auf bestimmte Rituale geeinigt hat“. Das sei derzeit beim Fernlernen kaum machbar.

Dass Masken und Abstand das Gebot der Stunde sind, ist für Antonia Schmitt selbstverständlich. Aber manchmal müsse man einem Kind auch über die Schulter schauen – und komme ihm dabei zwangsläufig näher als durch das Infektionsrisiko geboten. Außerdem sei mit Masken die Verständigung schwieriger.

Der Schwerpunkt für die Lehramtsanwärterinnen liegt allerdings in den ersten Tagen ohnehin auf der Ausbildung im Seminar. Dieser Unterricht läuft vorerst durchweg online, teilt Direktorin Andrea Riegler mit. In die digitale Lehrerbildung sei man schon vor drei Jahren gestartet, das Personal sei deshalb recht fit. Dennoch habe es beim Lockdown im Frühjahr 2020 einen „kurzen Praxisschock“ gegeben. Das bestätigt Johannes Müller. Technisch habe es zunächst gehapert, „aber im Moment geht’s“.