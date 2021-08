Udo Bieller gestorben

Am 17. August ist Udo Bieller, ehemaliger Vorsitzender des Freundeskreises des Marchivum, im Alter von 78 Jahren nach langer Krankheit gestorben, wie das Archiv jetzt mitteilte. Udo Bieller wurde am 9. September 1943 in Mosbach geboren. Nach Abitur und Studium begann er 1970 seine berufliche Laufbahn in den Laboratorien von Benckiser Ludwigshafen, wo er zum Direktor und Geschäftsführer aufstieg, bis ein Verkauf 1989 und ein weiterer Verkauf im Jahre 2000 das Ende seiner beruflichen Tätigkeit dort markierten. Bieller engagierte sich bei der Räuberhöhle und im Rotary Club Mannheim-Kurpfalz, dem er 2002 als Präsident vorstand. 2008 amtierte er als District Governor. Außerdem war er im Vorstand der Lebenshilfe aktiv.

Großes Interesse an Geschichte

Im Privaten zeigte er großes Interesse an der Stadtgeschichte, trat dem Förderverein bei und übernahm 2010 den Vorsitz, den er 2016 abgab. Zum Dank für seine Leistungen wurde er zum Ehrenmitglied gewählt. Mit Udo Bieller verliere man nicht nur „einen wichtigen Unterstützer unseres Hauses, sondern auch eine Persönlichkeit, die bei aller Liebe zur Vergangenheit immer deren Erkenntniswert für die Gegenwart und für das Steuern der Zukunft betonte“, so Ulrich Nieß, Leiter des Marchivum. red/aph