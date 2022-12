U-Haft wegen Verdacht auf Drogenhandel

Wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln ist ein 24-Jähriger im Zuge von umfassenden Gaststättenkontrollen in den S-Quadraten der Mannheimer Innenstadt in Untersuchungshaft gekommen. Nach Polizeiangaben wurden bei dem Mann eine größere Menge Marihuana sowie andere Gegenstände aufgefunden, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hinweisen. Während der Festnahme versuchte der Mann, vor der Polizei zu flüchten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits im November trat der 24-Jährige wegen eines ähnlichen Falles polizeilich in Erscheinung. Er wurde am Mittwoch beim Amtsgericht Mannheim einem Haft- und Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl eröffnete und ihn wegen bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde der 24-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Weitere Verstöße festgestellt

Die Kontrolle in der Mannheimer Innenstadt brachte zudem weiter Verstöße in den Bereichen Jugend- und Brandschutz sowie der Hygiene zutage. Die Bearbeitung und Kontrolle dieser Verstöße wird den Angaben der Polizei zufolge von den zuständigen Fachbereichen der Stadt Mannheim übernommen.

Mehr zum Thema Blaulicht Gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln in Mannheim - 24-Jähriger in Untersuchungshaft Mehr erfahren Verkehr Fahrer flieht mit Tempo 200 vor der Polizei Mehr erfahren

Polizeioberrat Peter Oechsler, Leiter des Polizeireviers Mannheim Innenstadt, hob nach Beendigung der Kontrollen den engen Austausch sowie das abgestimmte Vorgehen zwischen Polizei und Stadt hervor, mit dem für mehr Sicherheit gesorgt werden könne: „Exemplarisch hierfür steht die heute stattgefundene Kontrollmaßnahme, welche intensiv vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung und der Polizei vorbereitet und unter Beteiligung aller fachlich betroffener Fachbereiche der Stadt Mannheim und Einsatzkräften des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt interdisziplinär durchgeführt wurden.“ jab/red