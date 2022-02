"Twittergewitter" der deutschen Berufsfeuerwehren - auch Mannheim macht mit

Mannheim. Zum Tag des Notrufs am Freitag, 11. Februar, zieht ein so genanntes Twittergewitter über Deutschland. Bundesweit berichten mehr als 50 Berufsfeuerwehren mit dem Hashtag #112live in dem Netzwerk über Einsätze, Ausbildungsmöglichkeiten, Fahrzeuge und mehr. Erstmals ist in diesem Jahr die Mannheimer Feuerwehr dabei. Unter #Mannheim112 können deren Tweets auf Twitter ab 8 Uhr verfolgt werden.

© Christoph Blüthner

Die Feuerwehr „erfreut sich in unserer Stadtgesellschaft großer Beliebtheit, weshalb wir davon ausgehen, dass ein großer Teil der Bevölkerung dem Kanal folgen wird“, so Erster Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Christian Specht. Auch für die Krisenkommunikation soll der Kanal künftig verwendet werden. Specht sieht darin eine wichtige Informationsquelle. Mannheims Bürgerinnen und Bürger können sich „darauf verlassen, dass das, was sie lesen und sehen, der Wahrheit entspricht“.