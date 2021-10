Türsprechanlagen auf Großbaustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Mannheim. Bei einem Einbruch auf einer Großbaustelle im Mannheimer Stadtteil Schwetzingerstadt haben Unbekannte fünfzehn fertig montierte Türsprechanlagen erbeutet. Nach Angaben der Polizei drangen die Kriminellen in der Zeit zwischen Freitagabend, 17 Uhr und Montagnachmittag, 15 Uhr unberechtigt in den Rohbau einer Großbaustelle in der Reichskanzler-Müller-Straße ein und demontierten dort die bereits installierten Gegensprechanlagen. Dabei entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1743310 bei der Polizei zu melden.

