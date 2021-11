TSG bietet Tests und Impfungen

Mannheim. Die TSG Seckenheim lässt ab Freitag, 26. November, ihr Testangebot wieder aufleben. Das teilte der Vorsitzende Andreas Hänssler mit. Ort ist die TSG Turnhalle. Darüber hinaus wies der Vereinschef auf die nächste Impfaktion am Samstag, 11. Dezember, hin. Sie findet im Schloss in Seckenheim statt. Er habe die Organisatoren der Stadt Mannheim „gebeten die Voraussetzungen zu schaffen, damit an diesem Tag 400 Menschen geimpft werden können“, so Hänssler.

Des Weiteren berichtete der Vereinsvorsitzende von der jüngsten Impfaktion der TSG am vergangenen Wochenende. Man habe 190 Impfungen geschafft. Die ehrenamtlichen Helfer waren zum Teil mehr als zehn Stunden vor Ort, um zum Gelingen der Aktion beizutragen. Man habe dabei auch „Menschenmassen gesteuert“, denn nach Hänsslers Angaben kamen rund 500 impfwillige Menschen nach Seckenheim.