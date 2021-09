Trunkenheitsfahrt mit stark beschädigtem Wagen endet vor Polizeipräsidium

Mannheim. Ziemlich leichtes Spiel hatte die Polizei am Sonntagmorgen, als ihr ein 39 Jahre alter Autofahrer bei einer Trunkenheitsfahrt ins Netz ging. Ein Beamter, der gegen 5 Uhr auf dem Weg zum Frühdienst war, war auf den langsam fahrenden Wagen in der Oststadt aufmerksam geworden, teilte die Behörde mit. Dabei sei ihm ein Frontschaden am Fahrzeug aufgefallen, wodurch ein Vorderrad blockierte und das Auto nicht mehr wirklich fahrtauglich gewesen sei. „Der Wagen wurde von dem Fahrzeugführer noch bis kurz vor das Polizeipräsidium gelenkt und dort durch die hinzugeeilten Beamten einer Kontrolle unterzogen“, berichtete die Polizei weiter.

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest habe einen Wert von 2,3 Promille ergeben. Ermittlungen hätten ergaben, dass der Fahrzeugführer im Bereich der Kreuzung Bismarckstraße/Kaiserring einen Unfall verursacht hatte. Hierbei wurde das Fahrzeug stark beschädigt. Die Polizei schätzte die Schadenshöhe auf rund 8.000 Euro.