Tritte gegen den Kopf

Ein Streit zwischen zwei 43-Jährigen am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt ist eskaliert und schließlich in Handgreiflichkeiten gemündet. Zeugen verständigten kurz vor 3 Uhr die Polizei, weil im Quadrat H 7 ein Mann von einem weiteren niedergeschlagen wurde, der daraufhin mit den Füßen mehrfach gegen den Kopf des den am Boden liegenden Mannes eintrat. Weil das Opfer wohl irgendwann bewusstlos geworden war, zeigte es keinerlei Abwehrreaktionen mehr. Der Mann wurde mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert. Eine Untersuchung ergab, dass er lediglich eine stark blutende Platzwunde erlitten hatte. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss.

Der Verdächtige konnte wenig später nach der Tat bei einer sofortigen Fahndung unweit des Tatorts angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Zeugen hatten den Mann zuvor beschrieben. Auch er stand ebenfalls deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von fast zwei Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nachdem alle polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. pol/lok