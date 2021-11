Mannheim. „Tristan und Isolde“ ist eine Oper in drei Akten von Richard Wagner. Komponiert wurde sie zwischen 1857 und 1859 in Zürich, Venedig und Luzern. Am Nationaltheater Mannheim hat „Tristan und Isolde“ in der Regie von Luise Kautz am Sonntag, 14. November, Premiere. Alexander Soddy dirigiert, Allison Oakes singt die Isolde, den Tristan im Wechsel Frank van Aken und Roy Cornelius Smith.

