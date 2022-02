Tristan Brandt eröffnet Restaurant in Miami

Tristan Brandt eröffnet gemeinsam mit dem Carillon Miami Wellness Resort ein Restaurant im US-Bundesstaat Florida. Das kündigte der Mannheimer Sternekoch in einer Pressemitteilung an. Er wird den kulinarischen Betrieb des Restaurants in Miami Beach mit seinem Wissen unterstützen.„Nach einer internationalen Karriere, die mich quer durch Europa, nach Asien und über den Atlantik geführt hat, bin ich begeistert von der Möglichkeit, den Gästen im Carillon Miami Wellness Resort ein neues kulinarisches Konzept nach meinem Gusto anbieten zu können“, sagt Brandt. Das Luxus-Resort, mit dem Brandt nun zusammenarbeitet, liegt am weißen Strand von Miami Beach.

Brandt, Geschäftsführer des Restaurants 959 & Pino’s Bar in Heidelberg und ehemaliger Opus-V-Küchenchef in Mannheim, will aber weiterhin auch in Deutschland arbeiten. „Ich bin ständig auf kulinarischer Wanderschaft und entwickele mich weiter, wovon alle Projekte und Konzepte, für die ich arbeite gleichermaßen profitieren.“ So habe er unterschiedliche Kulturen und Zielgruppen kennengelernt. „Alles Erfahrungen, die ich in meinen Konzepten einsetzen kann.“

Sieben Jahre im Opus V

„Wir freuen uns sehr darauf, mit Spitzenkoch Tristan Brandt zusammenzuarbeiten und unsere Gäste in diesem Frühjahr mit einem brandneuen, gehobenen kulinarischen Erlebnis zu überraschen“, so Patrick Fernandes, Executive Managing Director des Carillon Miami Wellness Resort.

Tristan Brandt machte 2001 seine Ausbildung bei Michael Stortz im Land und Golfhotel Stromberg in Rheinland-Pfalz. 2004 wechselte er zum Heidelberger Sternerestaurant Schwarz. Nach Stationen in Frankreich und Shanghai kehrte er 2012 nach Heidelberg zurück und machte dort seine Ausbildung als Küchenmeister. Kurz darauf kam Brandt nach Mannheim und kochte sieben Jahre im Engelhorn-Restaurant Opus V. Seit Juli 2020 ist er Geschäftsführer im Restaurant 959 und Pino’s Bar in Heidelberg. red/ham