Trio bei Einbruch beobachtet

Die Polizei hat in der Innenstadt drei Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren festgenommen. Die Männer waren am Montagabend nach 20 Uhr in Büroräume und eine Gaststätte am Cahn-Garnier-Ufer eingestiegen und hatten dort Sachen beschädigt. Ein Zeuge beobachtete die drei Jugendlichen dabei, wie sie in einen Büroraum im Collini-Center gelangten. Ein weiterer Zeuge sah das Trio, das zwischenzeitlich in Räumlichkeiten im Gewerkschaftshaus am Hans-Böckler-Platz eingebrochen war und Wände mit Farbe beschmierte. Noch während eine Polizeistreife den Sachverhalt aufnahm, meldete ein dritter Anrufer einen Einbruch in ein Freiluft-Lokal am Neckarufer. Die Jugendlichen waren nach Angaben der Polizei auch dort gewaltsam auf das Gelände gelangt und hatten versucht, einen Kühlwagen und einen Verkaufsstand aufzubrechen.

AdUnit urban-intext1

Auf dem Gelände randaliert

Beim Eintreffen der Beamten randalierten die Männer auf dem Gelände. Als sie jedoch die Beamten sahen, flüchteten sie. Die Polizisten konnten sie jedoch wenig später stellen und festnehmen. Nachdem die Personalien aufgenommen worden waren, wurden die Jugendlichen auf freien Fuß gesetzt. Weitere Ermittlungen durch das Haus des Jugendrechts dauern an. Zeugen sowie Geschädigte, die Ähnliches erlebt haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg (Tel.: 0621/174 44 44) zu melden. aph