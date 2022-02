Trickdiebinnen erbeuten bei Seniorin in Mannheim mehrere Tausend Euro

Mannheim. Zwei Trickdiebinnen haben einer Seniorin auf der Rheinau am Mittwoch einen fünfstelligen Bargeldbetrag gestohlen. Wie die Polizei berichtete, hatte am Nachmittag gegen 15.30 Uhr zunächst eine der Frauen an der Wohnung der über 85-Jährigen geklingelt und um ein Glas Wasser gebeten. Die hilfsbereite Seniorin ging in die Küche und forderte die Unbekannte auf, derweil draußen zu warten - was diese aber ignorierte und stattdessen die Wohnung betrat. Als sie das Wasser getrunken hatte, bat sie noch um Papier und Stift. Auch diesem Wunsch kam die ältere Dame nach, dann bat sie ihren ungeladenen Gast erneut, die Wohnung zu verlassen. Auf dem Weg zur Tür stand plötzlich eine weitere unbekannte Frau in der Diele, und die Wohnungsinhaberin erkannte, dass sie auf zwei Betrügerinnen hereingefallen war. Sie verständigte sofort die Polizei, während die beiden Frauen die Flucht ergriffen. Erst später bemerkte die Seniorin, dass die später erschienene Komplizin, die sich zeitweise unbemerkt in der Wohnung befand, einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag gestohlen hatte.

Das Betrugsdenzernat der Kripo Heidelberg ermittelt und bitte Zeugen um Hinweise auf die Diebinnen beziehungsweise ihre Fluchtrichtung. Eine der Frauen soll etwa 50 Jahre alt, 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Sie hatte nach Beschreibung der Seniorin ein gepflegtes Erscheinungsbild, schulterlanges, braunes Haar und stark rot geschminkte Lippen. Sie trug eine blaue Jacke und eine rote Bluse und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die zweite der Frauen ist vermutlich einige Jahre älter, nur etwa 1,50 Meter groß und schlank. Ihr Haar war zum Tatzeitpunkt weißblond und schulterlang. Die Frau trug eine helle Jacke und machte einen eher ungepflegten Eindruck. Auch sie sprach Deutsch mit mutmaßlich osteuropäischem Akzent.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer des kriminalpolizeilichen Hinweistelefons entgegen: 0621/174-4444.