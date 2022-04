Trickdiebe täuschen Wasserschaden vor - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Wieder haben vermeintliche Handwerker einen Mann bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, klingelten zwei Unbekannte an der Wohnung eines 77-Jährigen in der Steubenstraße. Sie täuschten einen Wasserschaden vor. Während einer der Männer mit seinem Opfer ins Badezimmer ging, stahl der zweite Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro aus dem Schlafzimmer. Beide Männer sollen 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein, einer etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, der andere 1,80 Meter. Beide beschreibt der Geschädigte als rund 140 Kilogramm schwer und eher untrainiert. Einer trug Vollbart, beide dunkles, kurzes Haar. Hinweise an: 0621/833970.

