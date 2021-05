Trickbetrug verhindert

Mit dem Kautionstrick haben unbekannte Betrüger versucht, eine 70-Jährige um ihr Geld zu bringen. Am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr rief einer der Täter bei ihr an und gab vor, Richter zu sein. Da ihre Tochter angeblich einen Unfall verursacht habe, stehe nun eine Haftstrafe im Raum. Dann reichte der Anrufer das Telefon an eine Komplizin weiter, die sich als Tochter der 70-Jährigen ausgab und den Unfall bestätigte. Gleich anschließend meldete sich ein zweiter Mann, der dem Opfer vorlog, Staatsanwalt zu sein, und forderte eine Kaution von mehreren Zehntausend Euro, damit die „Tochter“ frei komme. Die 70-Jährige stimmte zu, und selbst auf dem Weg zur Bank setzten sie die Betrüger über Handy massiv unter Druck. Vor dem abgemachten Treffen kamen ihr dann doch Zweifel, und sie verständigte die Polizei. scho/pol

