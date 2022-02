Trickbetrügererbeuten 1000 Euro

Vier bislang unbekannte Männer haben sich einem über 90-Jährigen als „Hygienekontrolleure“ vorgestellt und so einen vierstelligen Geldbetrag erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, klingelten die Männer an der Wohnung in Käfertal und baten um Einlass. Der nichtsahnende Bewohner glaubte den Männern und gewährte diesen Zutritt zu seinen Wohnräumen. Nach kurzer Zeit verließen die Unbekannten das Haus wieder und fuhren mit einem dunklen BMW davon. Erst als der über 90-Jährige wieder alleine in seiner Wohnung war, stellte er das Fehlen von rund 1000 Euro fest. Offenbar handelte es sich bei den Unbekannten um Trickdiebe, die das Bargeld gestohlen hatten. Sofort verständigte der über 90-Jährige die Polizei.

Zu zwei der vier Männer ist bislang folgendes bekannt: Einer der Verdächtigen soll eine kräftige Statur und leicht gebräunte Haut haben. Er ist etwa 1,80 Meter groß. Der zweite Mann soll etwa 60 Jahre alt sein und helle Haut haben. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat nun die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Trickdiebstahls aufgenommen und sucht nun Zeugen, die am Mittwoch in der Straße „Im Probstgewann“ einen dunklen BMW gesehen haben sowie Angaben zu den vier Männern machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/718 490 zu melden. red