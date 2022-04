Trickbetrüger in der Region unterwegs - in einem Fall rund 17.000 Euro Schaden

Mannheim/Rhein-Neckar. Am Mittwoch haben wieder Trickdiebe ihr Unwesen in Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis getrieben. Wie die Polizei berichtet, gaben diese sich entweder als Mitarbeiter der Stadtwerke oder sonstigen Behörden aus. Die Delikte fanden nicht nur in Mannheim, sondern auch in Heidelberg, Ladenburg und Weinheim statt.

Eine 70-jährige Mannheimerin wurde gegen 12 Uhr von einem Mann besucht, der behauptete Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein und die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Sein Komplize entwendete derweil Goldschmuck im Wert von rund 400 Euro, beide flüchteten. Die Frau konnte den Tätern nur noch hinterhersehen und alarmierte die Polizei. Die Polizei beschreibt die beiden Männer folgendermaßen:

1. Person: männlich, circa 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, helle Haut, kräftige Statur, ungepflegter Bart, dunkler Anorak, dunkle Hose, sprach Deutsch ohne Akzent

2. Person: männlich, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlanke Statur, blaue Jacke und dunkle Hose

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621 33010 zu wenden.

Noch dreister gingen Trickbetrüger bei einer über 80-jährigen Mannheimerin vor. Wie die Polizei mitteilt, meldete sich bei der Frau gegen 11.30 Uhr ein angeblicher Mitarbeiter einer Behörde, der angab ihr Neffe habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und würde nun einer Haftstrafe entgegensehen. Nur eine sofortige Bezahlung eines hohen Bargeldbetrags könne die Strafe abwenden. Die unter Druck gesetzte Frau, die glaubte, ihrem Neffen zu helfen, übergab letztlich gegen 15.00 Uhr am "Freiheitsplatz" Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von rund 17.000 Euro an eine unbekannte weibliche Person. Doch die Betrüger kontaktierten die Frau erneut und forderten die Bezahlung einer weiteren hohen Bargeldsumme. Als die Frau von ihrem Bankkonto eine größere Geldsumme abheben wollte, wurde schließlich ein Bankmitarbeiter aufmerksam und bewahrte die über 80-Jährige schließlich vor einem noch höheren Schadenseintritt.

Die Polizei beschreibt die Trickbetrügerin wie folgt: weiblich, circa 25-28 Jahre alt, circa 1,55 Meter groß, gebräunte Hautfarbe, dunkles mittellanges Haar, beigefarbene Jacke und hellblaue OP-Maske.

Hinweise werden bei der Polizei über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174 4444 angenommen.

