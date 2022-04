Trickbetrüger erbeuten mehrere tausend Euro aus Wohnung - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Mannheimer ist am Donnerstagmittag Opfer von Trickbetrügern geworden. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich eine Frau und ein Mann unter dem Vorwand Antiquitäten kaufen zu wollen, Zutritt in seine Wohnung in der Weißenburgstraße. Sie lenkten den älteren Mann mit einem Gespräch ab, sodass sie eine Geldkassette und ein Etui mit Bargeld entwenden konnten. Der Mann bemerkte den Diebstahl von den mehreren tausend Euro erst nachdem die Täter verschwunden waren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Täter wird als etwa 35 Jahre alt und 1,75 Meter groß mit kräftiger Statur, rundem Gesicht, Vollbart und langen schwarzen Haaren bis zum Nacken beschrieben. Er habe ein dunkelbraunes T-Shirt mit dunkelbrauner Jacke mit Kapuze und hellbraune Schuhe mit weißen Streifen sowie eine schwarze Ledertasche getragen.

Die gesuchte Frau wird als etwa 25 Jahre alt, 1,65 Meter groß mit kräftiger Statur, rundem Gesicht und schwarzen langen Haaren bis zur Brust, sie zu einem Zopf zusammengebunden waren, beschrieben. Sie habe auffällige bunte Ohrringe, eine Bluse mit Kragen im Tigermuster und einen schwarzen knielangen Rock mit schwarzen Lackschuhe getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die selbst betroffen sind oder die Gesuchten identifizieren können, um Hinweise unter der Rufnummer 0621/833970.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2