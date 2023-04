Trickbetrüger erbeuten 10.000 Euro in Mannheim- 82-jähriger getäuscht

Mannheim. Ein 82-jähriger Mann ist am Dienstag Opfer eines Trickbetruges geworden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann gegen 15 Uhr in der Nähe der Zwölf-Apostel-Kirche in Mannheim von zwei Unbekannten angesprochen. Die Männer erweckten bei dem 82-jährigen den Eindruck, dass diese Nachbarn seien. Den Tätern gelang es ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und überredeten den Herrn, dass er ihm bei der kurzfristigen Aufbewahrung einer größeren Bargeldsumme hilft.

Der 82-Jährige lud deshalb die beiden Männer in seine Wohnung ein und öffnete für sie seinen Tresor. Daraufhin lenkte einer der Täter den Senioren ab, während der andere unbemerkt Gold- und Silberschmuck im Wert von knapp 10.000 Euro entwendete.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls auf.