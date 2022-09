Trennung wird geprüft

Die Stadtspitze will nun gemeinsam mit den Fraktionen im Gemeinderat prüfen, die Ausschüsse für Umwelt und Technik sowie für die technischen Eigenbetriebe wieder zu trennen. Ein entsprechender Antrag der FDP-MfM wurde im Hauptausschuss zwar noch nicht zur Abstimmung gestellt. Oberbürgermeister Peter Kurz kündigte aber an, das zunächst im Ältestenrat zu vertiefen. Generell hätten Anfragen und Anträge auch in anderen Gremien deutlich zugenommen, „eigentlich laufen uns die Tagesordnungen über“. Bei jenen beiden Ausschüssen komme die große Bandbreite der Themen hinzu. Dazu gehören etwa Klimaschutz, Verkehr, Wohnen, Bau und Abfallwirtschaft. Im Juni endete eine Sitzung nach fast sechs Stunden erst kurz vor 22 Uhr. Kurz erklärte indes, dies habe auch mit „Sitzungsökonomie“ zu tun. Die beiden Ausschüsse werden gemeinsam von Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell und Baudezernent Ralf Eisenhauer geleitet. Für den Fall, dass es keine Trennung gebe, regte FDP-Fraktionschefin Birgit Reinemund einheitliche Mitglieder an. sma

