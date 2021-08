Treibflussbombe am Rheinufer in Mannheim-Niederfeld entdeckt

Mannheim-Niederfeld. Ein Spaziergänger ist am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf eine Treibflussbombe am Rheinufer in Mannheim-Niederfeld aufmerksam geworden. Wie die Polizei mitteilte, befand sich die Bombe zwischen Kilometer 420 und Kilometer 421. Nach Einschätzung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes war eine Entschärfung nicht gefahrlos möglich, daher musste sie vor Ort kontrolliert gezündet werden. Der Schiffsverkehr wurde hierfür für wenige Minuten eingestellt. Es kam zu keinen Personen- oder Sachschäden. Die Bombe stammte aus dem Zweiten Weltkrieg und wurde vermutlich durch das zurückliegende Hochwasser angeschwemmt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1