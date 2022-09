Trauzeuge in Doppelrolle

Er war überraschend doppelt gefordert: Marcel Brunner, Bassbariton und seit der Spielzeit 2018/19 am Nationaltheater, hat in der Spielzeitpause gleich zwei Rollen ausfüllen müssen. Eigentlich sollte er „nur“ Trauzeuge sein, als sein Ensemblekollege Joachim Goltz seine Verlobte, die Bühnenbildnerin Jodie Fox, heiratete. Geplant war eine freie Zeremonie ohne Pfarrer, bei der – wie sonst ein Kapitän auf einem Schiff – Opernintendant Albrecht Puhlmann seinen Segen geben und passende Worte sprechen sollte. Da Puhlmann kurzfristig krank wurde, übernahm Brunner auch diese Aufgabe und fand die richtigen humorvollen wie romantischen Worte für das Paar, das sich 2017 bei den Schlossfestspielen in Heidelberg bei der Produktion „Kiss me Kate“ kennengelernt hatte. Die Hochzeit gefeiert wurde auf einem Pferdehof in Walldürn-Rippberg, wo Goltz schon als Kind Ferien machte. Viele Kollegen sangen dem Paar „Treulich geführt“ aus „Lohengrin“. pwr

