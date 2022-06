Trauercafé öffnet am 12. Juni wieder

Das Trauercafé auf dem Mannheimer Hauptfriedhof öffnet wieder. Die haupt- und ehrenamtlich Engagierten des von der Katholischen Kirche in Mannheim getragenen Angebots melden sich nach der Corona-Zwangspause zurück. Start ist am Sonntag, 12. Juni, in der (kleinen) Trauerhalle zwei von 14.30 bis 16.30 Uhr. Fortgesetzt wird das Angebot in den Folgemonaten an jedem ersten Sonntag im Monat am gleichen Ort.

Trauernde Menschen fühlten häufig nicht nur den schmerzlichen Verlust eines geliebten Menschen, sie seien dadurch oft auch in mehrfacher Hinsicht einsam. Zum einen klaffe eine Lücke im eigenen Leben, zum anderen könne das Umfeld – Verwandte und Freunde – das zutiefst menschliche Bedürfnis nach Trost oft nicht erfüllen. Daher sei das Trauercafé bereits 2016 ganz bewusst am Ort des Erinnerns – auf dem Mannheimer Hauptfriedhof – ins Leben gerufen worden, so die Verantwortlichen.

Ins Gespräch kommen

Alt wie Jung können hier seitdem bei einer Tasse Kaffee oder Tee mit anderen Trauernden beziehungsweise mit den Engagierten des Trauercafés ins Gespräch kommen. „Einfach nur innehalten und zur Ruhe kommen ist auch möglich“, beschreibt das Team sein Angebot. Initiiert wurde es von Barbara Heimes, Trauerbegleiterin und Gemeindereferentin der Seelsorgeeinheit Mannheim Johannes XXIII., Monika Blümmel von der Klinikseelsorge an der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) und von Ursel Heyduck vom Caritasverband Mannheim. Sie sind zusammen mit zahlreichen Ehrenamtlichen für die Trauernden da.

Die Auswirkungen der Pandemie sind für die Engagierten deutlich spürbar. Mit den Kontaktbeschränkungen wuchs die Isolation der Betroffenen. „Viele Trauernde leiden darunter, dass sie ihre Angehörigen nicht angemessen begleiten und verabschieden konnten“, weiß Heimes. Daher hat das Team eine „Anregung“ für individuelle Abschiedsrituale am Grab entwickelt. red

Info: Kontaktmöglichkeit per E-Mail: trauer@kathma.de