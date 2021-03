  Trauer und Träume: Ein Jahr Corona-Pandemie in Mannheim

Vor einem Jahr hat die Corona-Pandemie Mannheim erreicht. Sehr schnell waren auch Pfleger, Pfarrer oder Seelsorger in ihrem Alltag mit Extremsituationen konfrontiert. Sechs von ihnen erzählen – von Dramen, aber auch von Chancen.

Thilo Müller, Pfarrer, Altenheimseelsorge EPMA-Häuser

Ich betreue Mitarbeiter und Bewohner in vier Einrichtungen. In Corona-Zeiten muss ich bei meiner Arbeit in vier Häusern besonders vorsichtig sein, um keine Infektionen weiterzutragen. Die persönlichen Begegnungen musste ich deshalb reduzieren, dafür halte ich mehr Gottesdienste, die nun nach Wohnbereichen getrennt sind. Im Sommer war das mit Open-Air-Gottesdiensten einfacher zu stemmen. Die Kirche und auch die Seelsorge leben von Gesten, etwa bei Ritualen oder beim Segen. Bei meiner geistlichen Arbeit muss ich nun größtenteils ohne diese Dimension auskommen.

Corona ist im Alltag der Heime sehr präsent, etwa in den ständigen Erinnerungen, Masken aufzuziehen. Für die Pflegekräfte bedeutet die Pandemie eine enorme Zusatzbelastung, zum Beispiel auf organisatorischer Ebene, aber auch die vielen Anrufe von Angehörigen kosten Zeit.

Die Pandemie traf die Bewohner unterschiedlich. Die, die noch mobil und fit sind, sehnen sich nach Gemeinschaft. Dementen Bewohnern tut die eingekehrte Ruhe, der Wegfall externer Personen, teils auch gut. Ich finde, man muss die Vorstellungen von corona-bedingter Isolation differenzierter sehen. Nur ein kleiner Teil der Bewohner bekam vor der Krise mehrmals die Woche Besuch. Viele haben keine Angehörigen mehr, deshalb bedeuten die Einschnitte nicht für alle das gleiche.

In den Häusern, in denen wir viele Corona-Sterbefälle hatten, haben wir nun Gedenkgottesdienste gehalten. Es war wichtig, dem schwer Erlebten, der Trauer Raum zu geben, damit das Herz und der Blick langsam wieder in die Zukunft gehen können. Impfungen und die Teststrategie, aber auch die gerade nicht ausgelasteten Kurzzeitpflegeplätze verschaffen dem Personal aktuell ein bisschen Stabilität. Ich denke, die Häuser haben viel dazu gelernt und sind auf einem guten Weg.

Axel Hahn, Trauerbegleiter und Betriebsleiter Bestattungsinstitut Bühn

Trauer hat keine Lobby. Das war schon vor Corona so und wurde in der Pandemie nicht besser. Für trauernde Menschen gibt es seit einem Jahr harte Einschnitte, wie die zwischenzeitliche Schließung der Trauerhallen, Abstandsregeln oder Personenobergrenzen. Die Menschen wurden darin eingeschränkt, sich gegenseitig beizustehen. Wir müssen als Bestattungsinstitut nun diejenigen, die ganz andere Sorgen haben, mit Abstandsregelungen und anderen Beschränkungen konfrontieren. Indirekt vermittelt das leider mitunter: „Du mit deiner Trauer bist nicht das wichtigste!“ – das Gegenteil aber ist unsere Idee. Der Abschied ist zwar anders, aber viele Angehörigen erfahren zum Glück weiter Anteilnahme und Trost: Gäste, die nicht in die Halle dürfen, warten zum Beispiel draußen – das ist oftmals sehr tröstlich.

Auch wir als Bestattungsinstitut haben die Pandemie gespürt. So können wir seit Herbst 2020 keine Trauerbegleitung anbieten. Im vergangenen Dezember haben uns die vielen Corona-Todesfälle an die Belastungsgrenze gebracht. Die Pandemie bietet aber vielleicht auch eine Chance, unseren Umgang mit dem Tod zu verändern. Ich sehe seit der Krise so viel Berichterstattung über Trauer und Abschiednehmen in den Medien wie nie zuvor. Vielleicht hilft das, unsere Abschiedskultur zu verändern, denn bislang ist das Thema an den Rand unserer Kultur gedrängt.

Yvonne Bickel, Pflegeleitung Horst Schroff Senioren-Pflege-Zentrum Seckenheim

Das vergangene Jahr ist rasend schnell vorbei gezogen. Täglich haben wir uns gefragt: Was erwartet uns heute? Wann trifft es uns? Als wir unseren ersten Corona-Fall hatten, gab es so viel zu tun: PCR-Reihentestung, Hygienekonzepte, Besucherregeln, Absprachen mit dem Gesundheitsamt… Es war wie eine Kettenreaktion.

Für die Bewohner bedeutete die Pandemie Einschränkungen: Die Begegnungen in der Gruppe fielen weg, etwa Gedächtnistrainings oder das gemeinsame Singen. Manche Bewohner, die kognitiv auf der Höhe sind, haben verstanden, warum die großen Einschränkungen nötig sind und sie mitgetragen. Für manch andere war die Zeit sehr stressig, zum Beispiel, wenn Pflegekräfte in Vollmontur auftauchten oder vertraute Personen mit Maske plötzlich anders aussahen. Unser Personal leistet in der Krise Überdurchschnittliches. Als Team sind wir noch stärker zusammengewachsen, auch der Zusammenhalt mit den Angehörigen hat gut funktioniert.

Am 23. Dezember endete unsere sechswöchige Quarantäne. Das war das schönste Weihnachtsgeschenk! Wenig später ging das Impfen los. Diesen Freitag werden schon 70 Prozent der Bewohner zum zweiten Mal geimpft sein. Auch die Schnelltests, die wir durchführen, führen uns einen Schritt Richtung Normalität. Das macht uns Hoffnung. Auch auf neue Feste! An Fasching haben wir immer ein Prinzenpaar unter den Bewohnern gestellt. Das fiel aus, aber es wäre traumhaft, wenn wir dieses Jahr unser Sommerfest wieder feiern könnten, wenn auch nicht so groß wie sonst …

Kurt Vesely, Pfarrer, Krankenhausseelsorge, Diakonissenkrankenhaus

Corona hat viel Unsicherheit gebracht für unsere Arbeit als Seelsorgende. Was dürfen oder sollten wir jetzt noch tun? Wir wollten für die Patienten da sein, mussten aber auch abwägen, welches Risiko von uns ausgeht, da wir auf verschiedenen Stationen arbeiten. Die Lage änderte sich ständig. Viele Absprachen waren notwendig, ökumenisch am Diakonissenkrankenhaus, aber auch mit anderen Krankenhäusern in Mannheim, um in der Seelsorge einheitlich vorzugehen.

Für die Patienten war das Verbot von Angehörigenbesuch extrem belastend. Man malt sich nicht aus, was der Besuch eines lieben Menschen für das Wohl bedeutet und was es heißt, wenn er wegbricht. Für Corona-Patienten hieß das zusätzlich: Sie waren mit einer schweren Krankheit mit ungewissem Verlauf allein. Wir hätten eigentlich ständig beim Patienten sein müssen. Unser Dienst ist in der Pandemie von dem Bewusstsein geprägt: Egal, was wir tun – es ist immer zu wenig.

Für die Krankenhäuser war es ein Balanceakt auf unsicherer Datenlage. Sind wir übervorsichtig? Machen wir zu früh dicht? Wie strikt müssen die Vorsichtsmaßnahmen sein? Die Mitarbeitenden haben Extremes geleistet unter hohem persönlichem Risiko. Durch die Hygienevorschriften wie das Tragen von Schutzkleidung gab es mehr Arbeitsschritte in gleicher Zeit, Personal fiel aus, was aufgefangen werden musste. Die zweite Welle war durch höhere Fallzahlen viel belastender. Ich hätte mir gewünscht, die Leute hätten auch da für das Klinikpersonal geklatscht – mehr gesellschaftliche Würdigung.

Atemprobleme müssen extrem kräfteraubend sein, auch seelisch. Für Covid-Patienten war das mit Qualen und Angst verbundene Atmen eine einschneidende Erfahrung. Mit dem Atem beginnt das Leben – ein Geschenk, für das wir im Alltag viel zu selten danken.

Johannes Roth, Franziskanerpater, Trauerarbeit in der Seelsorgeeinheit Neckarstadt

Ich habe im Juli, mitten in der Corona-Zeit, in der Seelsorgeeinheit Mannheim-Neckarstadt begonnen. Die Abschiedssituation war da schon eine andere. Es sind weniger Leute bei Trauerfeiern – nicht nur weil es strengere Regeln gibt, sondern auch, weil die Leute Angst haben, sich einem Infektionsrisiko auszusetzen. Die Angst einer Trauernden, allein am Grab zu stehen, ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben.

Der wichtige persönliche Austausch über die verstorbene Person ist weggefallen: Die Beileidsbekundungen am Grab beschränken sich auf ein Minimum oder eine Karte, es gibt keinen Begegnungskaffee mehr im Anschluss, wo auch Nahestehende Erinnerungen an die Person teilten, die sich sonst nicht sahen. Die Bedürfnisse der Trauernden sind aber unterschiedlich. Die neue Ruhe am Grab, der sehr konzentrierte Personenkreis mag manchen entgegenkommen. Es gibt auch neue kreative Wege beim Abschied: Vergangene Woche war die Tochter eines Verstorbenen, die in Amerika wohnt, bei der Feier über Video zugeschaltet.

Was Trauernde sehr trifft, ist, wenn der letzte Kontakt vor dem Tod lange her war: Einige hatten ihre Verwandten schon Monate nicht mehr besuchen können, zum Beispiel aufgrund von Quarantäneregeln in Pflegeheimen. Oder die letzte Begegnung nach dem Tod konnte nicht stattfinden, wenn die Person mit oder an Corona gestorben war und auf eine Aufbahrung verzichtet werden musste. Für einige aber ist das ein wichtiger Schritt beim Abschied. Da fehlt den Menschen etwas.

Elke Rosemeier, Pfarrerin und Leiterin der ökumenischen Telefonseelsorge Rhein-Neckar

Die Themen, die bei uns in der Telefonseelsorge aufschlagen, haben sich in Corona-Zeiten nicht wesentlich verändert: Einsamkeit, Ängste, Depressionen. Die Anliegen sind aber dringlicher. Die Pandemie hat auch persönliche Probleme verschärft. Was auch anders ist: Es melden sich jetzt auch jüngere Leute oder solche, die davor mitten im Leben standen, die nie gedacht hätten, Hilfe zu brauchen. Zum Beispiel auch Mütter oder Väter, die durch Homeoffice und Homeschooling an ihre Belastungsgrenze kommen. Seit diesem Jahr tauchen auch vereinzelt Anrufe zum Thema Tod und Trauer auf. Es kann tief verstörend sein, wenn Angehörige oder Freundinnen an Corona erkranken und sterben und es keine Möglichkeit gibt, sie zu begleiten oder Abschied zu nehmen. Wir haben am Tag rund 70 Anrufe. Besonders deutlich ist 2020 die Zahl der Menschen gestiegen, die unsere Onlineberatung in Anspruch nehmen. Über unsere Chats erreichen uns doppelt so viele Anfragen, ein Großteil davon von unter 30-Jährigen, und per E-Mail etwa ein Viertel mehr. Viele müssen erst eine innere Hürde oder Scham überwinden, um sich bei uns zu melden. Wir haben den Eindruck, dass diese Grenze nun leichter überwunden wird, vielleicht weil die Medien häufiger über Beratungsangebote berichten.

Wir können am Telefon keine Lösung herzaubern. Aber wir können den Sorgen standhalten, anstatt sie kleinzureden. Etwas zu formulieren, wirkt entlastend und hilft, aus dem Gedankenkreisen auszubrechen. Das Gespräch kann manchmal auch eine Ahnung schaffen, um welches Thema es einem selbst wirklich geht.