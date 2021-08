Trauer um Urgestein der SPD

Mannheim. Karlheinz Haas (Bild), langjähriger Stadtrat und stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion im Gemeinderat, ist – wie jetzt bekannt wurde – bereits am 2. August im Alter von 78 Jahren gestorben. Bis zuletzt, so würdigten ihn Fraktion, Kreisverband und der Ortsverein Käfertal seiner Partei, engagierte er sich als große Stütze des Vereinslebens. Im Gemeinderat, wo er sich 21 Jahre lang in den Bereichen Beschäftigungs-, Ausbildungs-, Wohn- und Stadtentwicklungspolitik einsetzte, hatte sein Wort wie in zahlreichen anderen Gremien „stets hohes Gewicht“. Das schrieb Oberbürgermeister Peter Kurz in seinem Nachruf auf Karlheinz Haas.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Betriebsrat bei den Drais-Werken

Nach seinem Hauptschulabschluss hatte Haas eine Lehre als Maschinenschlosser und Elektromechaniker gemacht – bei den heute nicht mehr existierenden Drais-Werken auf dem Waldhof. Als Betriebsrat engagierte er sich für die Belange seiner Kollegen und musste einige Krisen mit der zeitweise stark angeschlagenen Firma durchstehen.

Seit 1969, also über 50 Jahre lang, war Karlheinz Haas SPD-Mitglied. Sein politisches Wirken fiel zu Beginn in die Zeit der Sozialdemokraten, Gewerkschafter und Gesamtbetriebsratsvorsitzenden von Mercedes Benz, Herbert Lucy und Karl Feuerstein, die wie Haas für die von der IG Metall und der Arbeiterschaft geprägte große Zeit der Mannheimer Sozialdemokratie in den 1960er und 1970er Jahren stehen.

Mit seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat zog Haas unter die politische Arbeit einen Schlussstrich – und widmete sich seinen Hobbys Wandern und Gärtnern . Am 30. Oktober wäre Karlheinz Haas 79 Jahre alt geworden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2