Transporter mit gravierenden Mängeln von Polizei stillgelegt

Mannheim. Die Verkehrspolizei hat am Montagnachmittag einen für den Verkehr unsicheren Transporter gestoppt. Laut Polizei ist den Beamten der 39-jähriger Fahrer auf der Straße „Um Ullrichsberg“ aufgefallen, woraufhin sie diesen anhielt. Bei der anschließenden Kontrolle sind gravierende Mängel an dem Fahrzeug aufgefallen. Hierunter zählen auch Durchrostungen an tragenden Teilen der Karosserie. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und das Fahrzeug einer technischen Prüfstelle für den Kfz-Verkehr vorgeführt. Aus dem Prüfbericht dieser gehen insgesamt 46 technische Mängel hervor, die als verkehrsunsicher oder sogar verkehrsgefährdend eingestuft wurden. Deshalb wurde der Transporter stillgelegt.

