Transporter gestohlen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter in eine Gartenbaufirma im Regenweg eingebrochen. Dort durchwühlten sie nach Angaben der Polizei zunächst die Büroräume. Anschließend öffneten sie mehrere Firmenfahrzeuge mit den zuvor gefundenen Fahrzeugschlüsseln und entwendeten daraus mehrere Werkzeuge. Diese transportierten sie mit einem weißen Ford Transit, Baujahr 2009 mit dem Kennzeichen MA-KM 100, ab. Das Fahrzeug hat ein auffälliges Firmenlogo – Umrisse eines grünen, blattlosen Baumes auf Motorhaube plus Firmenname mit pinkfarbenem Banner an der Seite.

Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht näher beziffern, dürfte jedoch bei weit über 10 000 Euro liegen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft, ob dieser Einbruch im Zusammenhang mit dem Diebstahl aus einen Firmenfahrzeug einer Baufirma steht, das in derselben Nacht in der Pfarrer-Egger-Straße, ebenfalls im Stadtteil Rheinau, aufgebrochen wurde. Hieraus wurden hochwertige Baumaschinen – mehrere Trennschleifer und Bohrhämmer – entwendet.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-44 44 oder an das Polizeirevier MA-Neckarau, Tel.: 0621/8 33 97-0. pol/dir

