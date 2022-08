Transporter brennt auf Firmenparkplatz in Mannheim vollständig aus

Mannheim. Auf einem Firmenparkplatz in der Eisenbahnstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarau ist am frühen Mittwochmorgen, gegen 2 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache ein Fahrzeug in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei breitete sich das Feuer schnell vom Motorraum auf das gesamte Fahrzeug aus, so dass es nach kurzer Zeit in Vollbrand stand. Die verständigte Feuerwehr konnte das vollständige Abbrennen des Fahrzeugs nicht mehr verhindern. Der Transporter stand mit Abstand zu weiteren geparkten Fahrzeugen auf dem Parkplatz, sodass diese durch den Brand keinen Schaden nahmen. Der Schaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

