Training zu Umgang mit Pedelecs an der Jugendverkehrsschule

Mannheim. E-Bikes (Pedelecs) haben bedingt durch den Antrieb und das höhere Gewicht gegenüber einem normalen Fahrrad ein anders Fahrverhalten. Damit man Spaß und Freude beim Fahren mit dem E-Bike hat, bietet die Kreisverkehrswacht auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule in Käfertal, Oskar-von-Miller-Straße 5, am Freitag, 22. April, 16 bis 18.30 Uhr, ein Training zum sicheren Umgang mit dem Rad an. Der Kurs besteht aus zwei Teilen: In der Theorie werden Verkehrsregeln für Radfahrende, richtiges Verhalten im Straßenverkehr und allgemeines zum Fahren mit dem E-Bike erklärt. Im Praxis-Teil werden die Fahrräder und Helme auf Verkehrstauglichkeit überprüft, danach werden verschiedene Fahrsituationen wie Anfahren, Bremsen, Kurvenfahren oder Slalomfahren geübt. Die Teilnahme ist begrenzt, Interessierte melden sich an bei der Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums, Telefon 0621/41 57 00. Sie sollten, wenn möglich, ihr Pedelec, der Witterung angepasste Kleidung und einen Fahrradhelm mitbringen. Leihhelme sowie zwei Pedelecs gibt es notfalls vor Ort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1