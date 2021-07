Training für Frauen erhält Würdigung

Simone Burel und Noah Fleischer haben Anlass zu feiern: Für ihre Firma „Linguistische Unternehmensberatung“ (LUB) wurden sie erneut ausgezeichnet, diesmal mit dem „Impact of Diversity Award“ in der Kategorie „Female MINT Performance“ (Frauen in Mint-Berufen). Nicht zuletzt, weil das Unternehmen die Chancengleichheit fördert. Im Rahmen einer virtuellen Zeremonie wurde der Preis vergangene Woche in 13 Kategorien zum ersten Mal vergeben. Der Preis des von Barbara Lutz gegründeten Frauen-Kariere-Index (FKI) richtet sich an Unternehmen mit Projekten, die sich für Vielfalt engagieren, etwa im Bereich Geschlechter, Alter, Behinderungen aber auch Familienfreundlichkeit, erklärt Geschäftsführerin Burel. „Für uns ist es eine große Ehre, dass wir den Preis bekommen haben und damit noch mehr als Vorbild agieren können“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer Fleischer.

Zehn Schritt zum Erfolg

LUB wurde konkret für ihre „Fatale University“ ausgezeichnet, die 2020 an den Start ging. Dabei handelt es sich um ein Online-Training, in dem die zehn Schritte einer erfolgreichen weiblichen Karriere behandelt werden, erzählt die 34-Jährige Burel. „Wir haben festgestellt, dass digitales Lernen immer wichtiger wird.“ Corona habe diese Nachfrage verstärkt. Die Fatale University wendet sich an Frauen aus Unternehmen, Hochschulen oder Kommunen und adressiert etwa Themen wie selbstbewusstes Auftreten, Gehaltsverhandlungen, Sichtbarkeit in sozialen Netzwerken und Führungsstrategien. Als Basis hat LUB Erfahrungsberichte von mehr als 3 000 Frauen mit wissenschaftlicher Expertise kombiniert. Mehr als 100 Absolventinnen haben bereit teilgenommen und sind einen Schritt weiter – etwa in Führungspositionen oder mit Gehaltsbonus, sagt Burel. cap