Training für alle ab 70

Bereits etabliert ist das Angebot der Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Mannheim, welches sich an Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer ab 70 Jahren richtet. Dabei handelt es sich laut Ankündigung der Polizei um ein Programm der Verkehrsprävention Mannheim, das auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule Mannheim stattfindet.

In dieser dreistündigen Veranstaltung will die Polizei die Themenbereiche „Der ältere Kraftfahrer“ sowie „Wichtige Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung und Straßenverkehrs“ erläutern und bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit zum intensiven Erfahrungsaustausch. Der Schwerpunkt dieser Veranstaltung liegt allerdings auf den fahrpraktischen Übungen. Die Teilnehmenden müssen also ihr eigenes Auto mitbringen.

Die Termine sind am 29. Juli, am 5. und 8. August sowie am 9. September jeweils von 9 bis 12 Uhr. Veranstaltungsort ist die Jugendverkehrsschule in Mannheim-Käfertal, Oskar-von-Miller-Straße 5. Jeder Teilnehmer erhält eine Teilnahmeurkunde.

Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten sich interessierte Kraftfahrer schnellstmöglich bei der Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Mannheim unter 0621/41 57 00, anmelden. red/kur