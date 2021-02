Für Blumenhändler und andere Wiederverkäufer aus der Region ist er seit 95 Jahren die Anlaufstelle, wenn sie Kränze, Bindedraht, Bänder für Schleifen oder Kunstblumen benötigen: der Großhändler Willenborg im Morchhof. Doch nach fast 100 Jahren geht die Tradition des Mannheimer Familienunternehmens für Floristenbedarf und Dekorationsartikel zu Ende. Derzeit läuft der Ausverkauf des Warenbestands.

„Die Entscheidung hat nichts mit Corona zu tun“, sagt Felix Willenborg, der das Unternehmen mit seiner Schwester Iris in der dritten Generation leitet. Der Entschluss, den Betrieb aufzugeben, sei schon vor der Pandemie gefallen. „Wir beobachten die Entwicklung des Marktes seit zehn Jahren.“ Das Prinzip des Großhandels sieht er als überholt an. Zudem werde der Wettbewerb immer größer und es sei immer schwieriger, einen gut gehenden Artikel vor den Wettbewerbern zu haben. „Bau- und Möbelmärkte und Discounter sind sehr stark am Markt.“ Mit Exportbüros in China könnten sie schnell auf Trends reagieren.

„Heute ist alles zu jeder Zeit überall verfügbar“, sagt Felix Willenborg. „Früher konnte man einen Artikel über zehn Jahre verkaufen, also viel länger als heute“, ergänzt Iris Willenborg. Vater Hans Willenborg sieht ebenfalls ein „Sterben des Großhandels“ und nennt weitere Gründe: „Es gibt immer weniger Blumengeschäfte.“ Zu spüren bekomme man außerdem die wachsende Zahl von Geschäften für Dekoration in den Innenstädten.

1925 mit Frischblumen begonnen

Angefangen hatte alles 1925 mit einem Frischblumen-Großhandel: Hans’ Vater, der Kaufmann Bernhard Willenborg, betrieb in Q 2, 5 einen Blumenimport. Die Frischblumen, die er aus aller Welt importierte, verkaufte er an Blumengeschäfte in Mannheim und der Region. Seine Frau Hedwig stieg, trotz ihrer vier Kinder, ebenfalls ins Geschäft ein und begann mit dem Verkauf von künstlichen Blumen. Später erweitere sie das Angebot um Strohunterlagen und Schleifen für Kränze oder Bast und Draht zum Blumenbinden.

Während des Zweiten Weltkriegs und einige Jahre danach war der Familienbetrieb in Bürstadt, kehrte aber 1949 nach Mannheim zurück. Zunächst war er in den Katakomben des HADEFA-Hauses (Haus der Fachgeschäfte) in N 1 untergebracht, 1953/54 baute die Familie ihr neues Domizil mit Büros und Verkaufsräumen in M 2, 8 und 9. Zudem eröffnete Familie Willenborg eine Filiale auf dem Blumengroßmarkt.

Nach dem Tod ihres Mannes 1974 führte Hedwig Willenborg das Unternehmen weiter. Das Sortiment an Floristenbedarf und Dekorationsartikeln indes wurde immer umfangreicher, und so folgte 1978 der Umzug aus den Quadraten in einen Neubau im Gewerbegebiet Morchhof, wo das Unternehmen bis heute ist. Ihre Söhne Bernd und Hans übernahmen die Geschäftsführung. Ende der 1980er Jahren gaben sie den Frischblumen-Großhandel auf. 1995 folgte erneut eine Erweiterung um eine große Lagerhalle.

Hans Willenborg hat über all die Jahre Trends kommen und gehen sehen. „Früher hatten wir auf 300 Quadratmetern Korbwaren gelagert, dafür reicht heute eine Regalreihe.“ Korbwaren seien zu teuer geworden. Ähnlich sei der Rückgang bei Töpfen und Schalen aus Terrakotta gewesen. „Dafür haben wir in den letzten zehn Jahren sehr viele Produkte aus Glas verkauft.“ Manche Trends seien einfach „schwer zu erklären“.

Immer weniger Großhändler

Rund 31 000 Artikel hat der Großhändler in seinem Sortiment. Viele der Produkte importiert er aus China, Indien, Südafrika oder Australien. Das Unternehmen ist Mitglied von Florissima, einem Zusammenschluss von mehreren Großhändlern in Europa. „Wir waren einmal 16, aber in den letzten Jahren haben vier bis fünf aufgehört“, schildert Hans Willenborg „eine gravierende Entwicklung der Branche“.

Während des Ausverkaufs packen die Eltern Freia und Hans Willenborg wieder mit an. Eigentlich sollte Ende 2020 Schluss sein. Wegen Corona und des zweiten Lockdowns geht der Verkauf – wie bisher nur an gewerbliche Kunden – jetzt aber noch einige Wochen weiter. Die zuletzt 25 Mitarbeiter haben das Unternehmen bereits verlassen.

Das Firmengelände wollen Willenborgs nun vermieten. Je näher das Ende ihres Betriebes rückt, desto bewusster wird der Familie der Einschnitt: „Wir geben unser Lebenswerk auf“, sagt Iris Willenborg und Vater Hans gibt zu, dass „das Herz blutet“. Viel Zuspruch, so erzählen sie, erfahren sie von ihren Kunden, die den Rückzug bedauern. Für Iris und Felix Willenborg bedeutet der Schritt, dass sie einen beruflichen Neuanfang machen müssen. „Das ist trotzdem die richtige Entscheidung“, sagt Iris, während Felix hofft, „auch mal mehr Freizeit zu haben“.