Das Fachgeschäft für Küchenzubehör Topf & Pfanne meldet sich nach dem Lockdown und einer Renovierung in neuem Glanz zurück. Das Team des kleinen Ladens in Q 2 gegenüber der Konkordienkirche „hat sich entschieden, anzupacken und die Fläche fit für den Frühling zu machen“, berichtet Inhaberin Simone Klingel. „Wir sind unserem Stil treu geblieben, nutzen jedes Plätzchen und behalten unser einzigartiges Ambiente in neuem Glanz bei.“ Unter anderem ein neuer Fußboden und neue Farbe sollen dazu beitragen. Das Haushaltswarengeschäft wurde 1976 gegründet und ist in Mannheim tief verwurzelt.

AdUnit urban-intext1

„Wir freuen uns nach der langen Schließung sehr auf unsere Kunden, die uns auch über die letzten Monate sehr unterstützt haben“, dankt Klingel. Die Kunden werden an diesem Freitag und Samstag mit einem kleinen Eröffnungspräsent begrüßt. Gemäß den aktuellen Corona-Regelungen ist Topf & Pfanne täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. cs