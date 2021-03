Die Biotonnen werden ab sofort bis Oktober wieder wöchentlich geleert. Dies kündigte Kevin Ittemann vom städtischen Umweltdezernat an. Um die Bildung von Gerüchen zu vermeiden, empfiehlt der Abfallwirtschaftsbetrieb, feuchte Abfälle zusätzlich in Zeitungspapier einzuschlagen: „Bioabfälle gehören auf gar keinen Fall in Plastiktüten, auch nicht in biologisch abbaubare, da diese nicht kompostierbar sind.“

Die Biotonnen sollen ab Jahresmitte keine zusätzlichen Gebühren mehr kosten (wir berichteten). Damit will die Stadt mehr Mannheimer dazu bewegen, das freiwillige Angebot in Anspruch zu nehmen. Die Abfallmengen – derzeit 32 Kilo Biomüll pro Kopf und Jahr – sollen so deutlich erhöht werden. In einer Biomüll-Fermentierungsanlage soll soviel Erdgas für die Fernwärme-Produktion aus den Bioabfällen gewonnen werden, dass rund 7400 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr vermieden werden können. Die Entscheidung über die Müllgebühren trifft demnächst der Gemeinderat. lang