Mannheim. Das Amtsgericht Mannheim hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 32-jährigen Wohnsitzlosen aus Polen erlassen. Wie die Polizei mitteilte, steht der Mann im dringenden Verdacht, in der Nacht von Montag, 29. März, auf Dienstag, 30. März, im Stadtteil Jungbusch einen 39-jährigen Mann durch erhebliche Gewalteinwirkung getötet zu haben.

In der Wohnung einer Zeugin in der Schanzenstraße kam es in der Nacht von besagtem Montag auf Dienstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, in deren Verlauf der 32-jährige Tatverdächtige seinem 39-jährigen Kontrahenten durch erhebliche Gewalteinwirkung derart schwere Verletzungen zufügt haben soll, dass dieser daran starb. Der Tatverdächtige konnte am vergangenen Dienstagmorgen in der Wohnung der Zeugin festgenommen werden, nachdem diese aufgrund der Verletzungen des 39-Jährigen die Rettungsleitstelle verständigt hatte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr gegen den 32-Jährigen erlassen. Er wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.