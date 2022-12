Tödlicher Polizeieinsatz an Mannheimer Marktplatz: Anklage gegen Beamte, Hinterbliebene als Nebenkläger

Mannheim. Die Staatsanwaltschaft hat nach "MM"-Informationen Anklage gegen die beiden Polizisten erhoben, die bei einem Einsatz im Mai dieses Jahres am Mannheimer Marktplatz für den Tod eines psychisch kranken Mannes verantwortlich gewesen sein sollen. Zunächst hatte die „Rheinpfalz“ berichtet. Das Landgericht Mannheim müsse nun prüfen, ob es tatsächlich zum Prozess komme, hieß es.

Sollte es zum Prozess kommen, wollen die Angehörigen des Verstorbenen, sowohl die Mutter als auch die Schwester des 47-jährigen Mannheimers mit kroatischen Wurzeln als Nebenklägerinnen auftreten. Sie werden dabei von der Anwaltskanzlei Gärtner/Slania vertreten, die laut "MM"-Informationen in engem Kontakt mit der Familie des Verstorbenen steht.

Video zeigt Einsatz auf Mannheimer Marktplatz

Auf Nachfrage wollte die Staatsanwaltschaft Mannheim den Sachverhalt weder bestätigen noch dementieren und wird am Montag eine schriftliche Mitteilung abgeben. Einer der Polizeibeamten soll demnach mit „überzogener und letztlich tödlicher Härte“ gegen den verwirrten 47-Jährigen vorgegangen sein. Er werde laut Anklage vor allem der „Körperverletzung im Amt mit Todesfolge“ bezichtigt. Dem zweiten Polizisten werde „fahrlässige Tötung durch Unterlassen“ vorgeworfen. Er wird beschuldigt, seinen Kollegen nicht von der mutmaßlichen Tat abgehalten zu haben.

Am 2. Mai war ein Mann bei einem Polizeieinsatz am Marktplatz zusammengebrochen. Die Einsatzkräfte und ein anwesender Arzt des Zentralinstituts für seelische Gesundheit Mannheim, der mit der Polizei den Patienten gesucht hatte, kümmerten sich um den 47-Jährigen. Später starb der Mann aber im Krankenhaus. Früheren Angaben des Landeskriminalamts zufolge kursierte im Internet mindestens ein Video, auf dem zu sehen ist, wie einer der Polizisten den auf dem Boden liegenden Mann gegen den Kopf schlägt.

Mitte September hatte die Staatsanwaltschaft Mannheim mitgeteilt, der 47-Jährige sei laut vorläufiger Bewertung eines Gutachtens an einer "lage- und fixationsbedingten Atembehinderung" mit darauf folgender Stoffwechselentgleisung in Kombination mit einem Ersticken durch eine Blutung in die oberen Atemwege gestorben. Der Tod sei also nicht natürlich gewesen.