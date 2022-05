Tod nach Polizeikontrolle - erste Obduktionsergebnisse erwartet

Mannheim. Im Zusammenhang mit der Polizeikontrolle in Mannheim, bei der ein Mann ums Leben kam, wollen die Ermittler noch am späten Mittwochnachmittag erste Erkenntnisse zur Obduktion mitteilen. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mannheim. Die Anklagebehörde, das Landeskriminalamt (LKA) sowie die Polizei Mannheim hatten zuvor mitgeteilt, dass sie um 17 Uhr zum aktuellen Sachstand berichten werden. Die Leiche des 47-Jährigen war am Vormittag in der Gerichtsmedizin in Heidelberg obduziert worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann war am vergangenen Montag im Zuge der Kontrolle zusammengebrochen, nachdem zwei Polizeibeamte ihn überwältigt hatten. Später starb er im Krankenhaus. Die Umstände des Falles sind unklar.