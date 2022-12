Tod an der Unfallstelle: Frau überfährt Seniorin in Birkenheide

Birkenheide. Eine Frau hat am Montagabend eine 83-jährige Fußgängerin in Birkenheide überfahren. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Seniorin die Mannheimer Straße auf Höhe einer Tankstelle überqueren, als die 36-jährige Autofahrerin sie mit dem Auto erfasste. Die Fußgängerin überlebte die Verletzungen trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer nicht. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Mannheimer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Für die Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 zu melden.