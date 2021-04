Tobias Streit wechselt im September

Nach nur zwei Jahren steht schon wieder sein Abschied an. Tobias Streit, seit September 2019 katholischer Jugendpfarrer in Mannheim, wechselt zum 1. September in das Dekanat Kraichgau. Er übernimmt dort die Leitung der Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz mit rund 10 900 Katholikinnen und Katholiken in drei Pfarrgemeinden in Neckargemünd sowie weiteren Gemeinden in Bammental, Lobbach-Lobenfeld, Mauer und Wiesenbach.

Derzeit ist der 34-Jährige als Dekanatsjugendseelsorger für das Haus der Jugend in C 2 sowie in der zum Katholikentag 2012 renovierten und seither als Jugendkirche „Samuel“ genutzten Liebfrauenkirche im Jungbusch zuständig. Dort war er erst im September 2019 begrüßt worden, nachdem die Stelle des Jugendpfarrers nach dem Weggang von Daniel Kunz an die Spitze der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena ein Jahr unbesetzt war.

„Voller Tatendrang“

Zwar tue es ihm „richtig, richtig weh“, das „tolle Team“ der Jugendkirche zu verlassen, meinte er. Andererseits freue er sich „mit Herzblut und voller Tatendrang“ auf die neue Aufgabe in der großen Seelsorgeeinheit, sagte Streit. Nachdem es auch im Haus der Jugend einen Personalwechsel im Sekretariat gebe, könne sein Nachfolger dann nach der Corona-Krise und mit neuem Team „richtig durchstarten“, meinte Streit.

Er ist in Schuttern (Ortenaukreis) aufgewachsen. Hier engagierte er sich bereits als Ministrant und war in der Katholischen jungen Gemeinde tätig. 2016 wurde er von Erzbischof Stephan Burger in Freiburg zum Priester geweiht. Nach einer Vertretungszeit in der Seelsorgeeinheit Malsch (Dekanat Karlsruhe) war er bis August 2019 Vikar in der Seelsorgeeinheit Hockenheim (Dekanat Wiesloch) und dort bereits für die Jugendarbeit zuständig, ehe er nach Mannheim kam. pwr (Bild: kathma)

