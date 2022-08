To-Do-Block der Hölle oder "How to shape your future"

Übrigens … hab ich einen neuen To-do-Block. Der macht mich fertig. Ich weiß nicht, ob das jetzt in ist, aber als ich ihn umdrehte, war er von der Herstellerfirma schon ausgefüllt. Und zwar damit, was man so tun soll am Tag. . . Ich kann nur so viel sagen: Ich hab mich richtig schlecht gefühlt, als ich das gelesen habe. So steht da um 6:00 Uhr „Joggen“. Um 7:00 folgte „Duschen + Frühstück“.

...