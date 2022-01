TKH jetzt Zentrum für Mitralklappen

Mannheim. Die Abteilung Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin am Theresienkrankenhaus ist von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) als Mitralklappenzentrum zertifiziert worden. In der Metropolregion Rhein-Neckar gibt es nur ein weiteres Zentrum dieser Art – am Universitätsklinikum Heidelberg. Bundesweit tragen das Zertifikat 40 Einrichtungen, teilt das Theresienkrankenhaus mit.

Jährlich werden in den drei Herzkatheterlaboren des Theresienkrankenhauses aktuell etwa 40 Patientinnen und Patienten an der Mitralklappe mit minimalinvasiven, katheterbasierten Verfahren behandelt – mit steigender Tendenz. Erkrankungen der Mitralklappe gehören zu den häufigsten Herzklappenfehlern. Für die Behandlung der sogenannten Mitralklappeninsuffizienz – wenn also die Klappe undicht ist –, stehen den behandelnden Ärztinnen und Ärzten mehrere Therapiestrategien zur Verfügung: Grundlage ist die Behandlung mit Medikamenten.

Sofort mehr Lebensqualität

Ist die Erkrankung fortgeschritten, muss operiert werden: Über die Leistenvenen wird die defekte Klappe entweder repariert oder komplett ersetzt. Ab der ersten Stunde nach der OP könne die Lebensqualität von Betroffenen so „signifikant verbessert werden“. Das Verfahren sei weniger belastend als ein herzchirurgisches, so Dr. Simon Walter, Leitender Oberarzt der Kardiologie. Durch die Zertifizierung als Mitralklappenzentrum bescheinig die DGK den Kardiologen des Theresienkrankenhauses „höchste Standards in der medizinischen Diagnostik und Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Mitralklappen-Erkrankungen“, so das TKH.

