Time Warp 2021 findet am Wochenende unter Lärmschutzmaßnahmen statt

Mannheim. Das Techno-Festival „Time Warp“ findet nach einjähriger Pause auf dem Maimarktgelände statt. Dies teilte die Stadt Mannheim am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Unter dem Motto „Two Days | One Stage“ sollen Gäste am kommenden Wochenende, 29. und 30. Oktober, unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln bis Tagesanbruch feiern können. Um den Infektionsschutz gewährleisten zu können, hat der Veranstalter ein umfangreiches Hygienekonzept in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung erstellt.

Außerdem soll das Festival unter Lärmschutzmaßnahmen stattfinden, um Bürgerinnen und Bürger möglichst nicht zu stören. So werden zum Beispiel besondere Line-Array-Tonsysteme zur Beschallung des Festivalgeländes genutzt, die den Schallpegel schnell und effektiv reduzieren können. Der Lärmpegel wird während der Veranstaltung beobachtet, damit die von der Stadt Mannheim erlassenen Lärmrichtwerte eingehalten werden.



Unter der Rufnummer 0621/4250985 sind Mitarbeiter der Service-Hotline des Veranstalters durchgängig erreichbar.