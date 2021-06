Tierschutz-Stand am Paradeplatz

Die Mitglieder der Fraktion LI.PAR.Tie. beteiligen sich am bundesweiten Aktionstag gegen Kastenstände für Muttersauen am Samstag, 26. Juni, von 14 bis 16 Uhr mit einem Stand auf dem Paradeplatz. Die fünf Stadträtinnen und -räte sowie Unterstützer aus den Fraktions-Parteien Die Linke, Tierschutzpartei und Die Partei werden auch über weitere Tierschutzthemen informieren. Die Kastenstandhaltung von Muttersauen in der Schweinezucht wird zwar verboten, doch die lange Übergangsfrist von acht Jahren ermögliche dieses quälende Verfahren noch viel zu lange, heißt es in der Pressemitteilung zur Aktion. Diese Praxis und auch andere Missstände in der Nutztierhaltung müssten „sich dringend ändern“. red

