Männliche Kälber sind in Deutschland nahezu wertlos. Ihr Fleisch isst kaum jemand – und sie geben keine Milch. Darum werden sie, meist über Spanien, in Länder transportiert, wo es einen Absatzmarkt für ihr Fleisch gibt. Oft sind das Länder, in denen die Tiere eine religiös geprägte „Schächtung“ erwartet: das Töten durch Ausblutenlassen bei lebendigem Leib, unbetäubt, SWR-Recherchen belegten das mehrfach. Dagegen demonstriert an diesem Samstag die Tierrechtsorganisation X Orga in Mannheim mit einem Trauerzug „für alle Tiere, die durch Tiertransporte leiden, erkranken und grausam getötet werden“.

Ablauf des Protests und Fakten zur Milchindustrie Unter dem Motto ,,Wir tragen unseren letzten Funken Glaube an eine tiergerechte Rechtsprechung zu Grabe“ demonstriert X Orga an diesem Samstag ab 10.30 Uhr vor dem VGH Mannheim mit anschließendem Trauerzug und Abschlusskundgebung am Hauptbahnhof – mit Abstand und Maske. Nach Angaben des deutschen Milchindustrie-Verbands sind von Natur aus etwa die Hälfte der geborenen Kälber bei Rindern weiblich. Die weiblichen Kälber würden häufig und je nach Rasse für die Milchproduktion aufgezogen. „Da ein Milchviehbetrieb ein Interesse an weiblicher Nachzucht hat, versucht man heute bereits über Anwendung moderner Technologien und Zuchtverfahren den Anteil der weiblichen Kälber zu erhöhen“, so ein Sprecher des Verbands. Männliche Kälber gingen in die Fleischproduktion, wenige „sehr gute Tiere in die Zucht.“ Aufzucht und Mast geschehe „häufig und sinnvollerweise“ in spezialisierten Betrieben. Die seien nicht immer in nächster Nähe zum Geburtsort der Tiere, heißt es. see

AdUnit urban-intext1

Warum sich die Tierschützer Mannheim als Demonstrationsort herausgesucht haben, hängt mit einer aktuellen Entscheidung des hiesigen Verwaltungsgerichtshofes (VGH) Baden-Württemberg zusammen.

Seit Jahren gibt es Debatten und gerichtliche Eilverfahren rund um die Kälbertransporte. Die Kälber sind nicht entwöhnt, das heißt sie müssen noch gesäugt werden. Für ihren Transport gibt es daher besondere Anforderungen – damit zum Beispiel die Tränkung gewährleistet ist. Im Dezember 2020 hatte das Agrarministerium Baden-Württemberg Kälbertransporte nach Spanien gestoppt. Das Ministerium wies damals an, dass Transporte mit Tieren, die noch nicht selbständig fressen können, nicht mehr abgefertigt werden sollen. Dass also kein Stempel ins Fahrtenbuch erteilt werden soll. Grund laut Ministerium: die unklare Versorgungslage an einer Station für die Kälber in Frankreich.

„Abfallprodukt“ der Milchindustrie

Doch der VGH Mannheim hat diesen Erlass nun gekippt. Nach Ansicht der Richter sei aufgrund der Gesetzeslage eine Abfertigung rechtmäßig. Zum Ärger der Tierschützer, die finden, dass Kälber wieder auf „diese gnadenlosen Höllenfahrten“ müssen, weil sie „Abfallprodukt der Milchproduktion“ seien.

AdUnit urban-intext2

Der Mannheimer Strafrechtsprofessor Jens Bülte sagt, der Beschluss des VGH Mannheim mache deutlich, dass es keine Fahrzeuge gebe, die zum Transport nicht abgesetzter Kälber geeignet seien. Denn die EG-Verordnung über den Schutz von Tieren beim Transport schreibt vor, dass Füttern und Tränken an Bord des Transportfahrzeuges möglich sein muss. Wörtlich heißt es im VGH-Beschluss: „Es sei jedoch einhellige Meinung, dass derzeit Fahrzeuge, die die besonderen Voraussetzungen für den Transport von nicht abgesetzten Kälbern erfüllten, nicht verfügbar seien.“

Obwohl alle Beteiligten sich einig sind, dass es keine Fahrzeuge gibt, in denen die Kälber tierschutzkonform transportiert werden können, verpflichtet das Gericht die Veterinärbehörde zur Erteilung eines Stempels für das Fahrtenbuch. Warum für eine Fahrt, die nach geltendem Tierschutzrecht nicht stattfinden dürfe, ein Anspruch auf Erteilung eines Stempels bestehen solle, leuchte nicht ein, findet Bülte. Der Strafrechtsexperte betont indes, dass zwischen der Entscheidung des VGH Mannheim und Entscheidungen anderer Verwaltungsgerichte deutlich unterschieden werden müsse. Geht es bei dem Beschluss aus Mannheim im Dezember um Transportgerät und Versorgung, handeln andere Entscheidungen, etwa ein Beschluss des OVG Münster, davon, dass die Veterinärbehörde einen Tiertransport abfertigen muss, obwohl eine tierschutzwidrige Schlachtung durch Schächten in Marokko wahrscheinlich ist.

AdUnit urban-intext3

Solche Entscheidungen hält Bülte für „nicht nachvollziehbar und rechtsstaatsfern“. Die Argumentation der Verwaltungsgerichte in den Eilverfahren verrate einen gewissen „Tunnelblick“. Wenn die Amtstierärzte vor Ort Transporte abfertigen, von denen sie vermuten, dass sie in Tierquälerei enden, sei dies strafbare Beihilfe zur Tierquälerei, so Bülte. Dass die Tierquälerei nicht auf deutschem Boden stattfinde, sei für die Strafbarkeit gleichgültig. Das werde in der aktuellen Verwaltungsgerichtsrechtsprechung verkannt, die den Veterinär der Gefahr aussetze, strafbaren Handlungen Vorschub zu leisten. Solche Entscheidungen verstießen gegen Grundprinzipien der deutschen Rechtsordnung und verletzen Unionsrecht, so der Professor.

Niedrige Fleischpreise

AdUnit urban-intext4

Der Landesbauernverband Baden-Württemberg erklärt zur Thematik der Kälbertranporte auf Anfrage: „Im Land gibt es deutlich mehr Kälber, als bei uns gemästet werden.“ Das habe vielfältige Gründe. „Die Betriebe haben sich spezialisiert. Der Bereich Rindermast ist bislang durch niedrige Fleischpreise und hohe Auflagen wenig rentabel,“ so eine Sprecherin. Der Markt stehe insgesamt sehr unter Druck. „Unsere Rinderhalter legen Wert darauf, dass alle Tierschutzbestimmungen eingehalten werden“, betont sie. Die Bauern bräuchten vor allem langfristige Perspektiven aus der Politik. Beispielsweise für Investitionen und besonders „für eine rentable Vermarktung, damit sich das Mästen im Land wieder lohnt“. Die Politik sei auch gefordert, damit „mehr Wertschöpfung“ auf die Höfe komme. Bis dahin entscheidet wohl weiter der Verbraucher – mit seiner Nachfrage.